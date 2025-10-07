VÍDEO: Ladrão se joga de janela a 5 metros de altura e fratura o pé em meio a fuga
Criminoso tentou escapar com produtos furtados, mas acabou capturado pela PM após fratura ao pular de janela de supermercado
Um homem, cujo nome não foi revelado, de 38 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar carnes e um par de chinelos de um supermercado. Para escapar da abordagem policial, ele se jogou de uma janela do estabelecimento a cerca de cinco metros de altura e quebrou o pé durante a queda. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (07), e o homem acabou preso logo em seguida. Caso ocorreu em Uberaba, Minas Gerais.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem quebra a janela lateral do supermercado. Em seguida, ele se pendura na borda e se joga em direção ao chão. Ele permanece caído e rola no chão antes de se arrastar até o meio-fio, onde fica por alguns instantes com a mão em um dos pés. Depois, atravessa a rua rastejando e para do outro lado. Confira o registro abaixo:
Cerca de cinco minutos após a queda, uma viatura da Polícia Militar chega e faz a abordagem. Ao chegar à rua que fica atrás do estabelecimento, os policiais encontraram o homem caído na calçada, com ferimentos e sujo de sangue. Ele acabou confessando que havia acabado de furtar o supermercado.
Segundo informações, ele quebrou a janela, jogou os produtos furtados para fora e, em seguida, pulou.Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento São Benedito, onde foi constatada a fratura no pé direito.
Os produtos furtados foram devolvidos ao supermercado. Homem permanece internado. As investigações seguem em andamento.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
