VÍDEO: Ladrão se joga de janela a 5 metros de altura e fratura o pé em meio a fuga

Um homem, cujo nome não foi revelado, de 38 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar carnes e um par de chinelos de um supermercado. Para escapar da abordagem policial, ele se jogou de uma janela do estabelecimento a cerca de cinco metros de altura e quebrou o pé durante a queda. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (07), e o homem acabou preso logo em seguida. Caso ocorreu em Uberaba, Minas Gerais.

VEJA MAIS

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem quebra a janela lateral do supermercado. Em seguida, ele se pendura na borda e se joga em direção ao chão. Ele permanece caído e rola no chão antes de se arrastar até o meio-fio, onde fica por alguns instantes com a mão em um dos pés. Depois, atravessa a rua rastejando e para do outro lado. Confira o registro abaixo:

Veja o vídeo

Cerca de cinco minutos após a queda, uma viatura da Polícia Militar chega e faz a abordagem. Ao chegar à rua que fica atrás do estabelecimento, os policiais encontraram o homem caído na calçada, com ferimentos e sujo de sangue. Ele acabou confessando que havia acabado de furtar o supermercado.

Segundo informações, ele quebrou a janela, jogou os produtos furtados para fora e, em seguida, pulou.Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento São Benedito, onde foi constatada a fratura no pé direito.

Os produtos furtados foram devolvidos ao supermercado. Homem permanece internado. As investigações seguem em andamento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)