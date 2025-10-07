Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Ladrão se joga de janela a 5 metros de altura e fratura o pé em meio a fuga

Criminoso tentou escapar com produtos furtados, mas acabou capturado pela PM após fratura ao pular de janela de supermercado

Gabrielle Borges
fonte

Os produtos furtados foram devolvidos ao supermercado. Homem permanece internado. As investigações seguem em andamento. (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem, cujo nome não foi revelado, de 38 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar carnes e um par de chinelos de um supermercado. Para escapar da abordagem policial, ele se jogou de uma janela do estabelecimento a cerca de cinco metros de altura e quebrou o pé durante a queda. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (07), e o homem acabou preso logo em seguida. Caso ocorreu em Uberaba, Minas Gerais. 

VEJA MAIS

image Ladrão atrapalhado cai em vala ao tentar roubar cofre de posto de gasolina; assista ao vídeo
Assustados e com o comparsa ferido, os ladrões deixaram o local

image Criminoso se atrapalha ao tentar roubar mulher, cai duas vezes e sai empurrando moto; vídeo
Tentativa de assalto foi registrada pelas câmeras de segurança do local onde a vítima estava

image Assaltante esquece mochila aberta e dinheiro roubado voa durante a fuga; vídeo
O assalto levou cerca de 1 minuto. Os funcionários do supermercado conseguiram recuperar todo o dinheiro roubado que ficou para trás

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem quebra a janela lateral do supermercado. Em seguida, ele se pendura na borda e se joga em direção ao chão. Ele permanece caído e rola no chão antes de se arrastar até o meio-fio, onde fica por alguns instantes com a mão em um dos pés. Depois, atravessa a rua rastejando e para do outro lado. Confira o registro abaixo:

Veja o vídeo

Cerca de cinco minutos após a queda, uma viatura da Polícia Militar chega e faz a abordagem. Ao chegar à rua que fica atrás do estabelecimento, os policiais encontraram o homem caído na calçada, com ferimentos e sujo de sangue. Ele acabou confessando que havia acabado de furtar o supermercado.

Segundo informações, ele quebrou a janela, jogou os produtos furtados para fora e, em seguida, pulou.Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento São Benedito, onde foi constatada a fratura no pé direito.

Os produtos furtados foram devolvidos ao supermercado. Homem permanece internado. As investigações seguem em andamento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

furtos

ladrão quebra pé
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Morre jornalista José de Paiva Netto, presidente da LBV, aos 84 anos

O consolidador da Legião da Boa Vontade morreu na madrugada dessa terça-feira (7) e deixou esposa, seis filhos, netos e bisnetos

07.10.25 10h38

CRIME

VÍDEO: Funcionária de lotérica é flagrada furtando bilhete premiado da Mega-Sena de cliente

O crime foi registrado pelas imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento

21.01.25 21h02

BRASIL

Alerta laranja: temperaturas devem cair em oito estados, diz Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda é prevista para essa terça-feira (7) em três regiões do Brasil

07.10.25 7h51

BRASIL

Ex-estagiário da Embrapa invade laboratório e tenta esfaquear funcionário

A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para hospital em estado grave, onde permanece internado.

07.10.25 9h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda