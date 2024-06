VÍDEO: Jacaré é encontrado em banheiro de hotel no Pantanal

Um jacaré foi encontrado por funcionários dentro de um banheiro em um hotel no Pantanal mato-grossense, em Poconé, a 104 km de Cuiabá. O episódio aconteceu na última quinta-feira (30/05) e o flagrante viralizou nas redes sociais.

O proprietário do local explicou que o réptil foi cuidadosamente retirado do banheiro por dois funcionários que, segundo ele, têm muita experiência para lidar com animais e, em seguida, foi levado até às margens do Rio Pixaim.

"É comum a gente encontrar animais como anta, sucuri, capivara, jacaré, porque estamos praticamente do habitat deles. O susto seria maior para um turista, mas nós estamos acostumados. De vez em quando eles aparecem na varanda do hotel. É normal para nós", disse o dono do hotel ao G1.