Jacaré é flagrado em meio a alagamento na BR-316 após transbordamento do Rio Uriboca; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã desta quarta-feira (10) mostra um jacaré na BR-316, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O animal foi flagrado em meio ao alagamento causado pelo transbordamento do Rio Uriboca.

As imagens mostram o jacaré no canteiro central da rodovia, onde ocorre a obra do BRT Metropolitano. Um caminhoneiro chega a descer do veículo para filmar o animal. "Continua o engarrafamento e até o jacaré tá preso, não consegue sair", diz o homem no vídeo que viralizou.

Engarrafamento na BR-316

O rio Uriboca, em Marituba, transbordou e causou um longo engarrafamento na BR-316, após fortes chuvas na noite de terça-feira (9). Também houve o transbordamento do canal das Toras, em Ananindeua. Agentes do Detran estão atuando na rodovia desde a madrugada.

O trânsito na região é intenso e os motoristas estão ilhados há horas entre Marituba e Ananindeua.

