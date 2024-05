VÍDEO: Jacaré aparece em comunidade do Rio e imagens viralizam nas redes

Um vídeo onde um jacaré aparece em um conjunto habitacional na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, viralizou na madrugada desta terça-feira (21/05). As imagens publicadas no X (antigo Twitter), mostram os moradores acompanhando a retirada improvisada do animal feita por um suposto morador do local.

Em outro vídeo, um homem aparece próximo ao jacaré, improvisando um objeto para colocar uma corda ao redor do pescoço do animal para, então, puxá-lo. Eles estão num vão de um prédio, em frente a um portão. Pessoas acompanham no entorno e filmam a cena.

O homem puxa o jacaré com a ajuda da corda. Cachorros se aproximam, latindo e indo na direção do animal, que continua a ser puxado. Na internet, a reação dos dois cães, especialmente de um "vira-lata caramelo", chamou a atenção e gerou comentários.

"Os cachorros mais corajosos que o amigo que tava com a madeira na mão”, comentou uma pessoa.

O jacaré parece ficar preso a um pequeno muro, mas depois é retirado. Adultos e crianças seguem acompanhando a remoção improvisada do réptil. As cenas compartilhadas terminam aí. Não há informações sobre o que aconteceu com o jacaré. O Corpo de Bombeiros do Rio informou que não houve acionamento na segunda-feira (20) ou na madrugada de terça (21).

Caso a população se depare com um jacaré dentro de casa, por exemplo, a recomendação é sair do local e trancar a porta. Se estiver no quintal, deve ser deixado em uma área isolada e segura. Deve-se buscar ajuda do Corpo de Bombeiros ou Patrulha Ambiental para a remoção segura e responsável.