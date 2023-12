Jacaré é resgatado após quase um ano criado em cativeiro, em Icoaraci

Um jacaré foi resgatado, na última quinta-feira (8), no quintal da casa de um homem que teria construído um tipo de ‘floresta artificial’ para criar o animal. O Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar chegou até a residência, em Icoaraci, distrito de Belém, por meio de uma denúncia anônima. Eles informaram que o jacaré, com cerca de 60 centímetros, vivia no espaço que contava com uma piscina.

Segundo os policiais ambientais, o animal já teria cerca de oito meses e, há quase um ano, estaria sendo criado no local, em cativeiro. De acordo com os agentes, no momento em que ocorreu a ação no local, o animal estava muito agitado e, aparentemente, estressado. Os agentes realizaram os procedimentos para retirar o animal do espaço, em segurança.

O homem foi autuado e levado para a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), em Belém, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis ao caso. Ele deve responder por crime ambiental, devido ser proibida a venda e guarda em cativeiro de animal silvestre sem autorização. A pena pode variar de seis meses a um ano de prisão e multa. Depois do resgate, o animal foi solto em uma área de mata próximo a capital, como informou a corporação.

A ação fez parte da Operação Fauna Livre, deflagrada pela Polícia Militar do Pará, através do Comando de Policiamento Ambiental (CPA). O objetivo era atender e averiguar inúmeras denúncias anônimas sigilosas feitas através da ferramenta Disque Denuncia 181 que apontavam crimes ambientais cometidos contra a fauna, em que animais silvestres estariam depositados em cativeiros domiciliares sem autorização de Órgãos Ambientais competentes.