Vídeo: incêndio atinge a Assembleia Legislativa do Ceará

Um incêndio atingiu a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quinta-feira (20/06). Pessoas que estavam no prédio precisaram sair. No momento do incêndio, o plenário da Alece, onde os deputados discutem e votas os projetos, estava vazio, já que não havia sessão.

O deputado Carmelo Neto (PL) estava no prédio da Assembleia Legislativa no momento do incêndio e fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Segundo ele, o teto do local desabou.

Até o momento não há informações sobre feridos.

(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)