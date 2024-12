VÍDEO: idoso de 78 anos é atropelado por trem e sobrevive

Um idoso de 78 anos foi atropelado por um trem em Paranaguá, no Paraná. O incidente ocorreu no último 18 de dezembro, no bairro Emboguaçu, onde uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem o atravessava a linha férrea sem perceber a aproximação do veículo. O impacto do trem foi tão forte que ele foi arremessado para o lado dos trilhos.

Após o acidente, moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que rapidamente chegou ao local para prestar socorro. Durante o atendimento, o idoso afirmou que não viu nem ouviu o trem se aproximando. Apesar de estar desorientado, ele permaneceu consciente e relatou dores intensas na região do quadril.

Os socorristas consideraram inicialmente levá-lo para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma vez que não apresentava lesões visíveis. Contudo, decidiram encaminhá-lo ao Hospital Regional do Litoral em Paranaguá para observação, devido à natureza do trauma sofrido. O estado de saúde do homem não foi divulgado pelo hospital.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)