Vídeo: homens transportam égua dentro de carro; veja

Em uma cena inusitada que viralizou na internet, homens foram filmados transportando uma égua dentro de um carro, com o animal surpreendentemente calmo durante todo o trajeto. Nas imagens, é possível ver três homens transportando uma égua chamada 'Peteca' no banco de trás do veículo. O animal se mostra tranquilo e calmo, aparentemente já habituado à situação.

O vídeo deixou muitos internautas curiosos sobre como o trio fez para colocar o animal dentro do veículo.

"Como eles conseguiram colocar esse cavalo dentro do carro?!", escreveu um internauta.

"Mas como conseguem colocar um cavalo dentro de um carro? 😂😂", comentou o segundo.

"Sério, como conseguem enfiar um cavalo dentro do carro? 😂😂", brincou o terceiro.