VÍDEO: homem viraliza ao lavar placas de trânsito em rodovias por conta própria

Com um borrifador na mão, produtos de limpeza e muita disposição, Iago Custódio, de 28 anos, tem chamado atenção nas redes sociais ao realizar uma tarefa inusitada: lavar placas de trânsito sujas em rodovias do Brasil por conta própria. Morador de Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul, Iago viralizou nas redes ao mostrar, em vídeos curtos e "satisfatórios", a transformação de placas praticamente ilegíveis em sinais brilhando de limpos.

A página que ele mesmo administra, conhecida como "O Lavador de Placas", já soma mais de 239 mil seguidores e os fãs até ganharam nome de “PlacaLovers”. Os vídeos acumulam quase 10 milhões de visualizações em menos de dois meses. Em cada postagem, ele mostra o processo de limpeza detalhadamente, usando escova, produtos específicos e até técnica.

Segundo Iago, cada placa leva de 10 a 20 minutos para ser limpa e quando a esposa está disponível, é ela quem faz as filmagens. “Quero ser maior que a Choquei”, brinca o influenciador em algumas publicações, referindo-se à página de fofocas nas redes sociais.

Nos comentários dos vídeos, a reação do público é positiva e bem-humorada. “O povo inventa cada coisa para postar na internet, e eu gosto de assistir 😂”, comentou uma seguidora. “E eu buscando coragem pra lavar minha casa 😂”, brincou outra.

O que diz a lei sobre lavar placas de trânsito?

Apesar de ser uma iniciativa bem recebida pelo público, a prática levanta dúvidas sobre sua legalidade. De acordo com o artigo 82 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido afixar qualquer tipo de publicidade, símbolos ou inscrições nas placas ou suportes de sinalização.

No entanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirma que a conservação (incluindo limpeza) das placas é responsabilidade dos órgãos competentes, mas reconhece que ações voluntárias, desde que seguras e sem danos ao patrimônio público ou ao meio ambiente, podem ser vistas como um benefício à coletividade.