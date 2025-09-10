Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: homem viraliza ao lavar placas de trânsito em rodovias por conta própria

Com pano e borrifador, gaúcho de 28 anos chama atenção nas redes ao mostrar a limpeza de placas sujas em estradas; vídeos já somam quase 10 milhões de visualizações

Hannah Franco
fonte

Homem limpa placas de trânsito no RS e viraliza com vídeos “satisfatórios” (Reprodução/Redes sociais)

Com um borrifador na mão, produtos de limpeza e muita disposição, Iago Custódio, de 28 anos, tem chamado atenção nas redes sociais ao realizar uma tarefa inusitada: lavar placas de trânsito sujas em rodovias do Brasil por conta própria. Morador de Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul, Iago viralizou nas redes ao mostrar, em vídeos curtos e "satisfatórios", a transformação de placas praticamente ilegíveis em sinais brilhando de limpos.

A página que ele mesmo administra, conhecida como "O Lavador de Placas", já soma mais de 239 mil seguidores e os fãs até ganharam nome de “PlacaLovers”. Os vídeos acumulam quase 10 milhões de visualizações em menos de dois meses. Em cada postagem, ele mostra o processo de limpeza detalhadamente, usando escova, produtos específicos e até técnica.

VEJA MAIS

image VÍDEO: juíza se surpreende ao reencontrar preso em audiência de custódia: 'Você aqui de novo?'
Momento descontraído aconteceu em sessão sobre porte ilegal de arma em Inhumas (GO)

image VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza
A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas

Segundo Iago, cada placa leva de 10 a 20 minutos para ser limpa e quando a esposa está disponível, é ela quem faz as filmagens. “Quero ser maior que a Choquei”, brinca o influenciador em algumas publicações, referindo-se à página de fofocas nas redes sociais.

Nos comentários dos vídeos, a reação do público é positiva e bem-humorada. “O povo inventa cada coisa para postar na internet, e eu gosto de assistir 😂”, comentou uma seguidora. “E eu buscando coragem pra lavar minha casa 😂”, brincou outra.

O que diz a lei sobre lavar placas de trânsito?

Apesar de ser uma iniciativa bem recebida pelo público, a prática levanta dúvidas sobre sua legalidade. De acordo com o artigo 82 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido afixar qualquer tipo de publicidade, símbolos ou inscrições nas placas ou suportes de sinalização.

No entanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirma que a conservação (incluindo limpeza) das placas é responsabilidade dos órgãos competentes, mas reconhece que ações voluntárias, desde que seguras e sem danos ao patrimônio público ou ao meio ambiente, podem ser vistas como um benefício à coletividade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

placas de trânsito
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

Investigação

Polícia Civil investiga vídeo de ato sexual entre adolescentes em ônibus abandonado

O vídeo que circula na internet mostra 6 adolescentes praticando sexo dentro de um ônibus; polícia investiga se a única menina que aparece nas imagens estava dopada

10.09.25 15h31

UNIDAS PELA TRAIÇÃO

VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas

10.09.25 10h12

ATENTADO

Paraense condenado por bomba em aeroporto de Brasília é preso pela PF

George Washington foi condenado a nove anos de prisão por colocar um artefato explosivo em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto, em dezembro de 2022. A bomba não chegou a explodir por falha técnica.

10.09.25 16h34

Numismática

Nota antiga pode valer até R$ 85 mil; veja lista das mais raras

Cédulas antigas guardadas em bom estado podem ser vendidas por valores altos a colecionadores

10.09.25 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda