Vídeo: homem é agredido por vizinho em elevador por causa de cachorro

Câmeras de segurança de um condomínio registraram o momento em que um homem foi agredido pelo vizinho, com um soco no rosto, quando usavam o elevador do prédio onde moram, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (7/6).

A vítima, identificada como Felipe Britto, de 34 anos, relatou que um dos motivos que o agressor teria usado para atacá-lo seria o cachorro Farofa, o cão caramelo criado por Felipe e seu marido. Além disso, Felipe ainda afirmou que o suspeito “pegava no pé” dele há um certo tempo e sempre pedia para que o cachorro farofa usasse focinheira quando passeasse pelo condomínio.

“Ele me abordou em uma ocasião, quando estávamos somente eu e o Farofa, já que quando eu estou com o meu marido, ele nem se aproxima. Nesse dia, ele afirmou que eu precisaria usar a focinheira nele. Eu falei que não, porque meu cachorro é um caramelo de 17 quilos”, disse a vítima.

No vídeo é possível ver o momento em que Felipe entra no elevador, por volta das 2h da manhã, e se depara com o vizinho, acompanhado da esposa. O homem, então, começou a questionar se ele já havia começado a usar focinheira no Farofa. A vítima reforçou que não havia necessidade e é nesse momento que a porta do elevador abre, a mulher sai primeiro e o agressor se posiciona para agredir e acertar Felipe com um soco. Veja:

A identidade do vizinho ainda é desconhecida publicamente, mas Felipe já registrou um boletim de ocorrência e o caso é investigado como lesão corporal e ameaça pela Polícia Civil.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)