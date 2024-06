Homem é assassinado a tiros ao sair para o trabalho no Conjunto Satélite, em Belém

Flávio Augusto de Araújo Tapajós, de 29 anos, foi assassinado a tiros ao sair para trabalhar na manhã desta segunda-feira (10), no Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, no trecho de Belém. Dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer de cor azul se aproximaram da vítima, na travessa WE 10 entre a SN5 e SN6, e efetuaram três disparos contra ela, segundo a polícia. Logo depois os criminosos, que utilizavam capacete, fugiram rumo ao Conjunto Sideral. A motivação do crime é desconhecida.

Familiares socorreram a vítima ao Unidade Básica de Saúde (UBS) do Satélite. No entanto, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ele chegou "sem vida ao local, vítima de uma tentativa de assalto em que levou três tiros nas costas".

Em nota, a Sesma informou que a equipe da Unidade prestou todo suporte à família desde sua entrada, por volta das 6h45, até o momento da chegada do Instituto Médico Legal (IML), por volta das 10h15, para a remoção do corpo. A família aguardava a liberação do corpo pelo Instituto. O velório do jovem Flávio Augusto Tapajós estava programado para ocorrer na casa de familiares no conjunto Satélite.

O proprietário de um veículo, que estava próximo ao local no momento do assassinato, compareceu à Delegacia da Cabanagem para prestar depoimento, na tarde de ontem. A investigação seguirá pela Delegacia da Cabanagem. Policiais confirmaram o depoimento, mas não quiseram dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

O 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) realiza rondas para localizar os envolvidos no crime. Segundo a guarnição, o caso não tem características de latrocínio - roubo seguido de morte - mas sim de execução, sendo tratado como homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. A PC comunicou à reportagem que "equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações".