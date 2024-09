Vídeo: homem de cadeira de rodas esfaqueia policial durante abordagem

Um policial civil foi esfaqueado por um homem de cadeira de rodas durante uma abordagem no Centro Histórico de Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (27/9). Imagens de câmeras de segurança mostram dois policiais à paisana desembarcando de uma viatura para fazer a abordagem. Um dos suspeitos é colocado de frente para uma mureta enquanto aguardava a revista.

De forma inesperada, um homem em uma cadeira de rodas se aproximou e atacou um dos agentes com uma faca, atingindo suas costas. O policial não reagiu de forma agressiva e rapidamente o imobilizou.

O agente, natural do Rio de Janeiro e lotado na 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DPHPP) de Porto Alegre, foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre. Ele passou por exames médicos e não corre risco de morte.

O agressor, que não era o alvo da ação policial, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. De acordo com o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Mario Souza, ainda não se sabe o motivo do ataque, tampouco as condições que levam o indivíduo a se utilizar de uma cadeira de rodas.

“Ainda não sabemos o motivo do crime, porque o homem que foi detido não era nem o alvo da ação. De todo modo, ele foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. É importante destacar ainda que o policial civil poderia ter reagido, mas não o fez. O autor da facada teve a integridade física preservada e vai permanecer sob custódia, com todos os direitos garantidos”, explicou o delegado.