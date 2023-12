Outeiro: cadeirante é assassinado com golpes de faca por quatro homens

O jovem Caique Vinicius da Silva, 30, era cadeirante e foi assassinado, no início da tarde desta segunda-feira (18), dentro da casa do vizinho, na rua Tancredo Neves, bairro Água Boa, distrito de Outeiro. Quatro homens invadiram a residência e executaram o crime.

De acordo com informações de Michelle Monteiro Evangelista, que era companheira de Caique há nove meses, era por volta de 13h, quando ela estava em sua residência e foi surpreendida com a invasão de quatro homens armados com faca.

O relato da jovem está registrado no boletim de ocorrência, onde ela detalha que eles entraram perguntando por Caique e ao fazerem a revista na casa identificaram que ele estava na casa do vizinho. Os assassinos invadiram a casa ao lado e fizeram vários golpes contra a vítima, que não teve direito à defesa.

Após os golpes, os homens fugiram do local. Michelle disse à polícia que estava morando nesse endereço há um mês e que o companheiro não estava recebendo ameaças de morte. Nesse primeiro relato, ela não soube dizer o que teria motivado o crime contra Caique. Eles estão juntos há nove meses.

Policiais da Divisão de Homicídios do distrito de Icoaraci foram até ao local, assim como a equipe de Perícias Científicas Renato Chaves. O corpo foi removido por volta de 15h. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios de Icoaraci.