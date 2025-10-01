VÍDEO: fuga de blitz provoca queda coletiva de 30 motociclistas em 'rolezinho'
Oito motociclistas ficam feridos ao tentar fugir de abordagem policial em Nova Iguaçu
Pelo menos 30 motocicletas se envolveram em um acidente na Via Light, na altura do Centro de Nova Iguaçu, na madrugada desta quarta-feira (1º). O episódio ocorreu por volta das 3 horas da manhã, quando um grupo participava de um "rolezinho", passeio com dezenas ou até centenas de motociclistas pelas ruas da cidade, normalmente durante a madrugada.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) faziam uma abordagem ao grupo que circulava em alta velocidade. A queda coletiva teria acontecido quando os motociclistas tentaram fugir da blitz. Um deles se assustou, caiu, e acabou gerando um acidente generalizado com cerca de 30 motos.
Oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também conhecido como Hospital da Posse. O caso mais grave envolve um jovem de 19 anos, que sofreu traumatismo craniano e precisou passar por cirurgia. Os outros sete motociclistas apresentam quadro estável e permanecem em observação médica.
De acordo com a PM, 12 motocicletas foram apreendidas, todas com algum tipo de irregularidade, sendo a mais comum a falta de placas.
O trecho da Via Light foi interditado temporariamente para o trabalho da polícia e o caso está sendo investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu).
