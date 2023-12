Suspeito de estuprar e matar adolescente pintou bicicleta para não ser encontrado; entenda

O homem suspeito de estuprar e matar a adolescente Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos, pintou a bicicleta usada no crime na tentativa de livrar-se de evidências que o ligassem ao caso, conforme constatado pela Polícia Civil de Goiás.

Janildo Silva Magalhães, de 38 anos, também teria rasgado a camiseta que usava para queimá-la.

O homem teve a prisão preventiva decretada na noite da última segunda-feira (04) e deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável.

Em coletiva de imprensa, realizada nessa terça-feira (5/12), os delegados Eduardo Rodovalho e André Botesini informaram que Janildo é aposentado por invalidez e possui uma série de antecedentes por crimes sexuais, furtos, roubos, tráfico de drogas e até homicídio.

Mãe e irmã do suspeito ajudaram os policiais a encontrá-lo

O homem morava com a mãe e a irmã, que ajudaram a polícia a prendê-lo após notarem mudanças no comportamento dele. Em depoimento, elas disseram que desconfiaram de Janildo por ter passado o final de semana fora de casa e, principalmente, por ficar estranho ao ouvir comentários sobre o caso.

“Ele saiu de casa já com um comportamento estranho. A mãe dele diz que ele falou: ‘Eu vou sair, não me espere. Não sei se vou voltar amanhã e nem se vou estar vivo’. No dia seguinte retornou já com outro comportamento, dizendo que ia pintar a bicicleta e depois sempre ficando alterado com reportagens da menina na televisão”, afirmou o delegado Eduardo Rodovalho.

A irmã de Janildo também relatou que, quando ele chegou em casa na manhã seguinte ao desaparecimento de Amélia, rasgou a camiseta que estava usando e a deixou em um canto da casa. A familiar recolheu os pedaços da roupa e guardou. A polícia acredita que o intuito dele era queimar ou descartar os restos da camiseta, para não ser identificado.

