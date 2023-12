Corpo é encontrado em calçada e polícia suspeita que seja de adolescente que sumiu ao ir buscar irmã

O corpo de uma adolescente de 13 anos foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO), no Parque Hayala, em Aparecida de Goiânia, neste sábado (2). As informações iniciais são de que se trata da jovem Amélia Vitória de Jesus, que desapareceu na tarde da última quinta-feira (30), ao sair de casa para buscar a irmã na escola. A vítima estava enrolada em um lençol, em via pública, próximo ao colégio.

Imagens de câmeras de segurança mostram Amélia andando nas ruas do trajeto da escola para buscar a irmã. Segundo a tia da adolescente, Cristiane Moreira, ela saiu de casa sem celular porque estava chovendo e a adolescente costumava usar o aparelho telefônico da mãe. Confira:

Cristiane contou que o trajeto, conhecido pela vítima, era sempre feito de bicicleta pela jovem, mas como veículo de quadro rodas estava estragado, ela foi a pé. A família começou a tomar conhecimento do desaparecido de Vitória quando a escola ligou informando que ninguém tinha indo buscar a irmã mais nova.

“Nós refizemos o caminho, ligamos para as amigas dela, pedimos imagens das câmeras no caminho. Todas as imagens que temos, nós que conseguimos. A polícia conseguiu a do posto, que é a última imagem que temos dela”, disse a tia ao G1.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) tem acompanhado as buscas pela menina, realizadas com o apoio do Corpo de Bombeiros. O caso era investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).