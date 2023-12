Suspeito de ter matado adolescente em Goiás tem a casa incendiada

A casa do homem suspeito de ter matado a adolescente Amélia Vitória, de 14 anos, foi incendiada por populares na manhã deste domingo (3) em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. A polícia apreendeu o celular e o carro do suspeito. A jovem foi encontrada morta dois dias após sair de casa para buscar a irmã na escola.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi contido sem causar danos significativos. No entanto, quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam atingido parte da sala e da cozinha. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada pela polícia goiana.

O carro dele também foi apreendido depois que ele foi filmado passando pela Rua Hematita, no Parque Hayala, onde o corpo de Amélia Vitória foi encontrado coberto por um lençol.

Conforme a Polícia Científica, a perícia no veículo do suspeito teve início ainda no sábado (2), no local onde foi encontrado, próximo ao ponto onde o corpo da jovem foi deixado. A Polícia Militar explicou que as câmeras de segurança da região registraram o veículo passando pelo local no momento em que o corpo foi deixado na via pública. Com as características do veículo, ele foi identificado e localizado.

Ficha criminal

A Polícia Militar informou que o suspeito é acusado de estupro contra outra adolescente, que seria sua enteada. O crime ocorreu em 2022, quando a jovem tinha 15 anos e acabou engravidando.

À espera do laudo

Durante o funeral de Amélia Vitória, de 14 anos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), declarou que está aguardando os resultados dos exames para confirmar se o pedreiro considerado suspeito do crime é realmente o responsável pela morte da adolescente.

"Na minha opinião, esse indivíduo não deveria sair da prisão nunca mais. Se há alguém que merece prisão perpétua, é alguém que se propõe a fazer isso com uma criança de 14 anos", afirmou o governador.