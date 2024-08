VÍDEO: Família viraliza ao reagir com calma a princípio de incêndio dentro de casa

Um princípio de incêndio causado por uma lareira portátil acabou viralizando nas redes sociais. No vídeo publicado no TikTok, enquanto as chamas saem de controle, uma família se reúne calmamente ao redor da lareira e começam a comentar a situação como se estivessem assistindo a um filme.

Tudo começou durante um teste de uma lareira portátil na sala de estar. Conforme o fogo se intensificava, as chamas começaram a "vazar" para fora do equipamento, se aproximando dos móveis e da estrutura de madeira da casa, o que aumentaria os riscos em caso de um incêndio. A responsável por registrar e compartilhar o vídeo, Shannina Maria, narrou os acontecimentos com bom humor, apesar do perigo iminente.

Durante o vídeo, é possível ouvir Shannina comentando, com serenidade: "Tá vazando, tá vindo pra cá". Em seguida, o irmão dela responde com a mesma calma: "Isso sim que é fogo pra esquentar a casa!"

A reação da família diante do perigo gerou diversos comentários nas redes sociais. Muitos internautas se divertiram com a calma da família. "Meta de vida: ter a calma deles", escreveu um usuário. "No futuro quero ser evoluída e ter toda essa calma pq eu já tava aqui desesperada SÓ ASSISTINDO O VÍDEO", comentou outra.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)