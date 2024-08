VÍDEO: Chef brasileiro cria temaki com tapioca e receita viraliza na web

A criatividade culinária brasileira mais uma vez deu o que falar nas redes sociais. A comida japonesa, que já foi adaptada ao paladar nacional com frituras e cream cheese, ganhou uma versão ainda mais inusitada: o temaki de tapioca. A ideia foi compartilhada pelo chef de cozinha Habner Felizardo, conhecido por ensinar receitas de sushi caseiro em suas redes sociais. O vídeo viralizou e dividiu opiniões entre os internautas.

"Sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, hoje eu vou ensinar como fazer temaki de tapioca", anunciou o chef no início do vídeo. No tutorial, Habner substituiu a alga nori, tradicional no preparo do temaki, pela goma de tapioca, ingrediente muito utilizado na culinária brasileira. A receita finaliza com um toque de molho tarê, resultando em uma combinação curiosa que gerou debate na internet.

"Conseguiu ofender, japoneses e brasileiros em um vídeo só", brincou uma seguidora. Por outro lado, houve quem aprovasse a inovação: "Tapioca é mais barato que a alga nori kkkkkk gostei da ideia", comentou outra internauta.

Como preparar o temaki de tapioca

Ingredientes:

Salmão

Cebolinha verde

Cream cheese

Goma de tapioca

Modo de preparo:

Corte a cebolinha e o salmão em cubos ou batido, misturando-os com o cream cheese. Em uma frigideira grande e ainda fria, despeje 5 colheres de sopa de goma de tapioca, sem a necessidade de untar. Com uma colher, pressione levemente a massa contra a frigideira, formando um círculo uniforme. Acenda o fogão em fogo baixo e dê pequenas batidinhas na tapioca com a colher, deixando-a cozinhar por cerca de 3 minutos. Vire a tapioca para cozinhar do outro lado e retire do fogo, esperando esfriar até que possa ser manuseada. Depois de pronta, forme um cone com a tapioca e preencha-o com o recheio de salmão. Finalize com molho tarê e sirva.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)