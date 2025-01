VÍDEO: Estudante 'vira' paciente em surto durante aula prática e arranca risadas de colegas

Uma aula prática de enfermagem no Rio de Janeiro proporcionou aos alunos uma experiência imersiva e desafiadora. Durante a atividade, o professor pediu um voluntário para interpretar um paciente em surto, recriando uma situação que os profissionais podem enfrentar no dia a dia dos hospitais. A simulação teve como objetivo desenvolver habilidades essenciais, como controle emocional e aplicação de técnicas de abordagem adequadas, mas a atuação do aluno roubou a cena. O vídeo recebeu mais de 11 milhões de visualizações em apenas uma rede social.

"Eu imploraria para deixarem eu ser o paciente em surto", comentou uma internauta. "'Pai, quero fazer Teatro' 'Não, vai fazer medicina'", brincou outro perfil.

Essas aulas são projetadas para preparar futuros enfermeiros para lidarem com cenários de alta pressão, onde a resposta correta pode fazer toda a diferença no cuidado ao paciente. Ao vivenciarem uma simulação realista, os alunos têm a oportunidade de praticar o manejo de crises, entendendo a importância da comunicação e do autocontrole nesses momentos.

A iniciativa também reforça o papel fundamental dos profissionais de saúde na gestão de situações delicadas e emocionalmente exigentes. Por meio de treinamentos como esse, os estudantes não apenas ganham confiança em suas habilidades, mas também aprendem a humanizar o atendimento, garantindo um cuidado mais seguro e empático para os pacientes.