Vídeo: durante tentativa de resgate, bombeiros usam jato d'água e gato morre em seguida

Um resgate de um gato em uma árvore acabou em tragédia no município de Triunfo, no sertão de Pernambuco, na última sexta-feira (8). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal caindo de um pinheiro de aproximadamente 35 metros de altura após os bombeiros utilizarem um jato de água para tentar retirá-lo. O gato não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do G1, diante da dificuldade em aproximar-se do animal devido à altura da árvore, os bombeiros optaram por utilizar um jato d'água para tentar estimular o animal a descer por conta própria. O gato estava preso no topo do pinheiro desde o dia 5 de novembro.

No momento do resgate, um bombeiro subiu em um andaime e, com uma mangueira, aplicou dois jatos de água no animal. A equipe havia preparado uma lona no solo para amortecer a queda, caso ele decidisse descer. No entanto, o gato caiu do lado oposto da árvore, onde não havia proteção.

Logo após a queda, o gato foi levado para uma clínica veterinária, mas, devido à gravidade dos ferimentos causados pela altura, não resistiu. O Corpo de Bombeiros emitiu uma nota lamentando o ocorrido e reforçou que a ação foi realizada dentro das possibilidades para preservar a segurança do próprio animal e das equipes envolvidas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)