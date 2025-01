VÍDEO: 'Desafio do Pudim' diverte e sobremesas roubam a cena em festa de família

Um vídeo está viralizando nas redes sociais, com o chamado “Desafio do Pudim”. O registro da competição, publicado por Maria Eduarda Grando Gomes, já ultrapassou 7,9 milhões de visualizações, encantando o público com diversão e um toque de humor único na festa comemorada no interior do Paraná.

A competição reuniu familiares em uma disputa criativa envolvendo pudins de diferentes tamanhos, incluindo um mini pudim, que roubou a cena. Nos comentários, o público se rendeu: “A primeira entregou PERFORMANCE” e “Pudim hoje, pudim amanhã, pudim pra sempre!” foram apenas algumas das reações que impulsionaram o sucesso da postagem.

O prêmio também foi destaque e gerou boas risadas: notas de 2 reais entregues com pompa e circunstância, mostrando que a verdadeira recompensa foi a diversão e o espírito de união familiar.