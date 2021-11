VÍDEO: De calcinha, homem com carro enguiçado em estrada pede ajuda: ‘Socorro’

Um vídeo viralizou na Web após mostrar um homem vestindo uma calçinha vermelha, na beira de uma estrada, e pedindo ajuda para o carro enguiçado. A cena inusitada chamou atenção de vários motoristas que trafegavam pela via. As informações são do Metrópoles.

Além do registro, a narração feita por outro motorista deixou a situação mais engraçada e divertiu diversos internautas. “Meu irmão, o Rio de Janeiro não é conversa fiada. Eu falo e ninguém acredita. Para sobreviver aqui, tem que ser sujeito homem. Olha isso”, diz o autor do vídeo, enquanto aproxima o carro do motorista em apuros. O caso aconteceu na capital carioca.

Em seguida, ele segue a narração de forma descontraída: “O homem enguiçado, na Linha Amarela, vai pedir socorro e desce de calcinha, amigo. Filho da mãe. Olha isso, cara. Como é que pode uma situação dessas? Rio de Janeiro, pau quebrando, bala voando, e o cara a uma hora dessas desce de calcinha pra pedir socorro”, conta, sem acreditar na cena.

Quando o vídeo foi compartilhado, o público chegou a afirmar que se tratava do comunicador Marcelo Tyson, famoso por sua atuação na Rádio FM O Dia. Mas Tyson negou que seja ele: “Gente, esse vídeo tá circulando nas redes sociais e muita gente tá me mandando, mas não sou eu, tá?! Espero que esse rapaz tenha conseguido ajuda!”.