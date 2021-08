Influencer revela que usa calcinha aos invés de cueca por ser ‘confortável’

O influenciador canadense Jake Andrich fez uma revelação inusitada que causou alvoroço nas redes sociais, nesta semana. Ele confessou, aos 4 milhões de seguidores no TikTok e aos, aproximadamente 500 mil no Instagram, que costuma usar calcinha como peça íntima em vez de cueca. As informações são do portal Metrópoles.

“No primeiro momento não me senti confortável, mas logo percebi que é algo que pode ser normal”, contou, dizendo que a primeira vez que usou a lingerie foi a pedido da namorada.

Jake dispensa comentários machistas em referência à sua escolha. Para ele, a peça é ultra confortável e usá-la não o faz menos homem. “Se tem mulheres que usam cueca, porque nós não podemos?”, afirma.