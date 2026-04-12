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Casa dos pais de MC Gui pega fogo e altar fica intacto

Incêndio atingiu residência da família em São Paulo neste domingo (12); dois carros ficaram destruídos pelas chamas

Hannah Franco

A casa dos pais do cantor MC Gui foi atingida por um incêndio neste domingo (12), em São Paulo. Apesar dos danos, um detalhe chamou a atenção nas redes sociais após relatos da família. Rogério Alves, pai do artista, afirmou que o único local da residência que não foi atingido pelo fogo foi um altar. Segundo ele, o espaço permaneceu intacto mesmo com a destruição no restante da casa.

No relato publicado, Rogério mostrou objetos que ficaram preservados sobre um móvel de madeira. “A casa inteira queimou, mas o cantinho da minha fé não queimou”, disse. O incêndio ocorreu ao longo do dia e causou prejuízos significativos à família. Pelo menos dois carros ficaram carbonizados após serem atingidos pelas chamas.

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O fogo começou por volta das 6h57 e foi controlado cerca de cinco horas depois

Imagens e vídeos do ocorrido foram compartilhados nas redes sociais tanto por familiares quanto pelo próprio MC Gui, mostrando os estragos causados pelo fogo.

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