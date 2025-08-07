VÍDEO: Briga de bar termina com cadeirada e fardos de cerveja 'voando'

Uma confusão generalizada terminou com cadeiradas, insultos e até mesmo fardos de cerveja sendo arremessados em um bar no Bairro Jardim Brasília, em Uberlândia (MG). A Polícia Militar foi acionada ao local e informou que, durante a briga, um homem de 34 anos, que estava visivelmente embriagado, esfaqueou outro de 44 anos. As identidades de ambos não foram reveladas.

As imagens da situação foram registradas por uma câmera de segurança local. Nelas é possível ver o momento exato em que um dos homens esfaqueia o outro, que cambaleia e cai em cima de uma moto que estava estacionada no local. Após levantar a moto, a vítima ainda tenta atacar o suspeito pelas costas, mas foi impedido por outro homem.

Veja o vídeo:

A vítima teve ferimentos nas mãos e precisou receber atendimento médico. Já o suspeito sofreu apenas ferimentos leves. Segundo a PM, o homem não quis representar criminalmente contra o agressor que, devido ao seu alto estado de embriaguez, não conseguiu assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)