Vídeo: boi pula cerca e fica preso no telhado de uma casa em SC

Uma situação inusitada foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar na noite da última terça-feira (21), quando por volta das 21h, atenderam uma solicitação para resgatar um boi que havia ficado preso no telhado de uma casa, na cidade Governador Celso Ramos, em Santa Catarina.

Nas imagens podemos ver o boi pendurado no telhado do estacionamento de uma casa, que ficou danificado com a queda do animal. Os bombeiros, com o auxílio dos moradores do local, conseguiram laçar o boi e retirá-lo em segurança de cima da casa.

Boi preso no telhado (Divulgação/ CBMSC)

Após a ação de resgate, o boi fugiu para o mato e se juntou com outros gados que estavam ali perto. Segundo os militares, o gado teria pulado a cerca do pasto e acabou caindo em cima do teto pelo terreno ser nivelado com o telhado.

Apesar do susto, o boi não se feriu e não machucou nenhuma pessoa. O acidente apenas causou prejuízo para os donos da residência, pois além do telhado quebrado, um dos carros que estavam estacionados no local também foi danificado.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Taina Cavalcante, editora Web do OLiberal.com)