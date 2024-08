VÍDEO: Boi descontrolado invade churrasco em família e causa pânico no Dia dos Pais

Uma tarde de celebração do Dia dos Pais foi interrompida por um incidente inusitado e assustador em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um boi descontrolado invadiu um churrasco de família no distrito de Vargem Grande de Soturno, causando pânico entre os presentes. O caso ocorreu no domingo (11), por volta das 12h17, e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver a família reunida na rua, com parte dos membros sentados em cadeiras do outro lado da calçada e outros próximos ao portão da casa, preparando o churrasco. Crianças e um cachorro brincavam tranquilamente até que um homem, vestindo uma camisa verde, percebeu o boi se aproximando. Ele rapidamente alertou os demais, apontando para o animal e em seguida para a residência, o que fez todos correrem para dentro da casa.

Segundos depois que os moradores entraram, o boi aparece em alta velocidade e se dirige às mesas onde estava a comida. Ele esbarra em uma delas antes de continuar correndo pela rua. Um cachorro persegue o boi, mas o animal continua seu percurso.

Após o susto inicial, o homem de camisa verde foi visto seguindo na direção do boi, mas desapareceu do campo de visão da câmera. Relatos indicam que o boi foi visto passeando por outras ruas da região, causando preocupação entre os moradores.

O dono do boi, ao tomar conhecimento do ocorrido, foi até o local e tentou conter o animal, que estava visivelmente agitado. Depois de muita correria, o boi finalmente foi conduzido para um pasto de uma propriedade próxima, onde se acalmou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e o incidente terminou apenas com algumas cadeiras e mesas derrubadas.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)