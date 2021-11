VÍDEO: Bispa que viralizou gritando que pastor está 'comendo as meninas' diz que vídeo é montagem

Após viralizar com vídeo dizendo que o marido pastor “está comendo as meninas”, a bispa Juliana Oliveira usou as redes sociais para defender que o viral é uma montagem.

Na última sexta-feira (29), Juliana publicou em seu perfil no Instagram um vídeo afirmando que suas falas foram editadas e compartilhadas na web.

No vídeo viral, a bispa dá a entender que o marido pastor a trai. “Eu jamais seria conivente com essa atitude de qualquer homem. Recebi tantas mensagens de injúrias, calúnias, difamações e as pessoas não sabem quem está do outro lado falam sem pensar no ser humano”, disse.

Juliana contou que está junto de seu marido pastor há 23 anos, sendo 19 deles como casados. A bispa disse, ainda, que “as providências cabíveis vão ser tomadas” sobre a suposta edição do vídeo que viralizou.