Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: bebês reconhecem vozes dos pais e reação emociona internautas

Atividade “Audição do Amor” viraliza ao mostrar reação de bebês a áudios dos pais em creche de Fortaleza.

Hannah Franco
fonte

Crianças ouvem vozes dos pais em creche e reação comove internautas; assista (Reprodução/Instagram)

Um vídeo que mostra bebês ouvindo mensagens de voz dos pais está emocionando centenas de internautas. A gravação foi feita durante uma atividade especial com turmas do Infantil 1, em uma creche de Fortaleza (CE). A proposta era simples: reproduzir áudios enviados pelos pais e observar as reações dos pequenos.

As reações dos pequenos chamaram atenção: alguns sorriram, outros ficaram surpresos, e houve até quem se emocionasse. A ação, chamada de "Audição do Amor", reuniu mensagens de voz gravadas pelos responsáveis das crianças.

VEJA MAIS

image VÍDEO: ribeirinho de Abaetetuba viraliza ao mostrar rotina de pesca de camarão nas redes sociais
Com apenas 2 anos, Hudson Rodrigues, o "Hudzinho", encanta internautas ao exibir o dia-a-dia da vida ribeirinha no Pará

image VÍDEO: Bebê rouba a cena em voo ao pedir café para comissária de bordo
Momento espontâneo protagonizado pelo pequeno Gael diverte passageiros e viraliza nas redes sociais

"Escutem com o coração e tentem não se emocionar...", diz a legenda da publicação feita pela creche. 

Nos comentários do vídeo, publicado nas redes sociais, não faltam mensagens emocionadas de adultos que se identificaram com o momento. “Chorando de emoção por umas criancinhas que nem sei quem é kk”, comentou uma internauta. Outra refletiu: “Em pensar que somos a coisa mais importante da vida de nossos filhos 🥺”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

fortaleza

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Jason Momoa viverá personagem do Brasil em novo 'Street Fighter'

05.09.25 15h18

Paquetá celebra poder voltar a jogar 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção

05.09.25 0h17

SHOW

Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique

O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina.

04.09.25 23h47

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

MAIS LIDAS EM BRASIL

'Surpresa de Aniversário'

Mulher fica trancada em cemitério com amiga no dia do aniversário: ‘Não desejo ao meu pior inimigo’

Após ser resgatada, Adriana contou com detalhes como se sentiu no local

05.09.25 11h59

VEJA!

Carteira Nacional do Professor: veja como obter o documento para desconto em cinema, hotéis e shows

O documento, com validade em todo o território nacional, será entregue a partir de outubro

04.09.25 15h23

tráfico

Amazonense presa no Japão levava cocaína escondida no sutiã

Aylah Gabrielly, de 19 anos, foi descoberta em Osaka após passar mal; Itamaraty acompanha o caso

04.09.25 14h59

crime sexual

Mulher é perseguida por homem se masturbando em via pública

Ainda não há informações sobre a prisão do suspeito

04.09.25 14h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda