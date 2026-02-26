VÍDEO: Amiga da mulher arrastada na Marginal tentou fugir de agressões de ex antes de morrer

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Priscila Verson, de 22 anos, tenta fugir antes de ser morta pelo namorado, Deivit Bezerra Pereira, de 35 anos, na segunda-feira (23). São as últimas imagens em vida da mulher.

Priscila era amiga de outra vítima de feminicídio que ocorreu em dezembro do ano passado: Tainara Souza Santos, que teve as pernas amputadas e morreu após ser atropelada e arrastada por um homem na Marginal Tietê; o caso ganhou repercussão nacional.

Vítima tentou fugir das agressões

No vídeo é possível ver Priscila correndo pela calçada e tentando escalar um portão, em uma tentativa de fuga. O ex-companheiro da vítima chega em um carro branco e para o veículo ao lado dela.

Neste momento, ela grita por “socorro”. Deivit então responde: “vai continuar gritando socorro?”. Ela chega a pedir para que ele “por favor” parasse e logo em seguida perde o equilíbrio e cai no chão. Na sequência, ela é brutalmente agredida por diversos chutes pelo homem. Após, ele coloca a vítima já inconsciente de ponta cabeça no banco do passageiro e entra no carro.

VEJA MAIS



Neste momento, é possível ouvir uma pessoa que não aparece nas imagens questionar o agressor a respeito do que ele estava fazendo. O homem então responde: “chama a polícia” e dá a partida no carro.

Confira

Mulher vivia relacionamento abusivo, diz família

A mãe de Priscila relatou que a filha estava em um relacionamento abusivo e que já havia tentado convencê-la a se afastar do companheiro após episódios anteriores de agressão.

Priscila trabalhava como autônoma e morava na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Ela deixa três filhos: um menino de seis anos, outro de quatro anos e um bebê de seis meses, todos frutos do relacionamento com o acusado do crime.

Mulher já chegou morta ao hospital; suspeito foi preso

Priscila foi levada ao hospital pelo próprio companheiro, mas chegou à unidade de saúde já em óbito. Ela possuía marcas de agressão, hematomas e escoriações pelo corpo. Segundo documento do hospital, ela tinha um sangramento no nariz e as roupas dela tinham cheiro de gasolina.

Deivit foi detido sob suspeita de feminicídio após agentes encontrarem um galão de gasolina e vestígios de sangue no local do crime. Durante a operação, o veículo da vítima e o celular do suspeito foram apreendidos e encaminhados para perícia. Segundo o homem, ele planejava se suicidar após o crime.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, e o homem segue preso, à disposição da Justiça, enquanto as investigações avançam para apurar as circunstâncias do crime.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).