Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê morre vítima de feminicídio

No carro do suspeito, foram encontrados um galão de gasolina e vestígios de sangue

Estadão Conteúdo
fonte

Priscila Versão (foto), de 22 anos (Reprodução / Redes Sociais)

Priscila Versão, de 22 anos, moradora da Brasilândia, bairro da zona norte de São Paulo, será velada nesta quarta-feira, 25, após ter sido vítima de feminicídio. O principal suspeito do crime é o marido, Deivit Bezerra Pereira, de 36 anos, preso pela Polícia Militar. Procurada, a defesa dele não foi localizada.

Ela era amiga e vizinha de Tainara Souza Santos, morta no ano passado após ser arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê por Douglas Alves da Silva, com quem tinha se relacionado. Amigos relatam que ela participou do velório e das mobilizações de apoio à família de Tainara.

Priscila foi morta na última segunda-feira. O caso foi registrado quando o marido da vítima levou a jovem ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde ficou constatado que ela já estava sem vida.

A polícia foi acionada e, no carro do suspeito, foram encontrados um galão de gasolina e vestígios de sangue, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Veja mais

image Jornalista Natuza Nery se emociona ao falar do caso de mulher arrastada 'Nunca perdoe uma agressão'
Tainara faleceu no dia 24 de dezembro, por volta das 19h após 25 dias de internação

image 'Agora é pedir por justiça', diz mãe de Tainara, morta após ser arrastada por 1 km em SP

Com deferimento da Justiça, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na última terça-feira.

O velório de Priscila acontece às 13h no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina. O sepultamento está previsto para as 17h.

Caso Tainara

Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê. Ela morreu em dezembro de 2025, após ter amputado as pernas e passado quase um mês internada.

Mãe de dois filhos pequenos - um menino de 12 anos e uma garota de 7 -, Tainara trabalhava como vendedora autônoma em uma plataforma de comércio online e, segundo conhecidos, se esforçava muito para sustentar as crianças.

O autor, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, confessou o crime. Ele, porém, nega ter mantido anteriormente relacionamento com Tainara. Conforme as investigações e com advogados que acompanham o caso, Douglas teria mantido um relacionamento anterior com a vítima e, ao vê-la com outro homem em um bar, avançou com o veículo contra ela. O agressor fugiu do local sem prestar socorro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FEMINICÍDIO

SP

TAINARA

AMIGA
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

SAÚDE

Fevereiro Roxo amplia debate sobre doenças crônicas e os direitos de pessoas com lúpus; saiba mais

Campanha reforça a importância do acesso a tratamento, apoio psicológico e políticas públicas

24.02.26 23h55

BRASIL

Relator usa IA em absolvição de réu por estupro e esquece comando em voto

A decisão do desembargador Magid Nauef Láuar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi publicada com trecho de prompt de inteligência artificial. O caso em questão é de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos

24.02.26 22h36

SÃO PAULO

Vereadora afirma ter sido agredida antes de atropelar o namorado

Caso ocorreu em Embu das Artes (SP); imagens foram divulgadas nesta semana e Polícia Civil investiga

25.02.26 9h50

BRASIL

Estátua de Nossa Senhora de Fátima é destruída em incêndio

O incidente aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. A escultura, que não estava finalizada, teria 35 metros de altura

24.02.26 20h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda