Vice-presidente Geraldo Alckmin participará da abertura da XVI Fipa

O vice-presidente da república e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), estará em Belém na próxima quarta-feira (22/05), para participar da abertura da XVI Feira da Indústria do Pará (Fipa).

O evento terá o tema “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia” e vai destacar as ações de sustentabilidade social e ambiental do setor, além de contar com um Congresso Técnico que reunirá grandes especialistas locais e nacionais para discutir importantes questões alinhadas ao cenário econômico global.

Uma das ações da pasta de Alckmin, o programa Nova Indústria Brasil (Nib) é um dos temas que serão discutidos durante a XVI Fipa. Lançado pelo Governo Federal no início do ano, o plano vai disponibilizar R$ 300 bilhões em financiamentos para impulsionar a retomada da produção industrial no país.

Fipa

Nos dois dias, o Congresso espera reunir pelo menos mil participantes, que terão acesso a debates envolvendo cerca de 50 palestrantes.

A XVI Feira da Indústria do Pará começa no dia 22/05, às 17 horas, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia em Belém.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)