Pará registra queda no numero de trabalhadores desocupados

O Brasil registrou queda de 7,9% na taxa de desocupação da população no ano de 2023, totalizando 8,5 milhões de pessoas nessa condição. No Pará, houve redução na taxa de desocupação de 13%, na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e o primeiro trimestre de 2023. Apesar dessa queda, o estado ainda concentra 350 mil trabalhadores economicamente ativos, mas que está sem um trabalho.

Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Conforme os estudos, entre janeiro e março de 2024 houve um aumento de 6,7% no número de trabalhadores em estado de desocupação no Pará. Um total de 352 mil pessoas no primeiro trimestre do ano. Mas em relação ao primeiro trimestre de 2023 o estado registrou uma queda de 12,7%, com 51 mil pessoas desempregadas a menos.

Período: 1º Trimestre/2024 1º Trimestre/2023

(Jan-Mar) (Jan-Mar)

Desocupados: 352 mil 403 mil

Ainda segundo a pesquisa, no primeiro trimestre de 2024 o DIEESE registrou 2.296 milhões de empregados no Pará - aumento de 4,5% em relação ao ano anterior, com mais de 99 mil trabalhadores empregados.

O Pará ainda registrou aumento de 1% na taxa de trabalhadores ocupados em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Mesmo com a melhora no número de ocupação no País, o Brasil ainda registra um total de mais de 9,4 milhões de desempregados. Além do crescente aumento de trabalhadores na modalidade informal.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)