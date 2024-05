Vagas de emprego fantasma? Veja dicas de como não perder tempo com elas

São inúmeros os benefícios e enormes as praticidades que a era digital trouxe para o ser humano. Atualmente, as praticidades vão de mandar mensagem para um amigo distante até encontrar uma vaga de emprego sem sair do conforto de casa, através das inúmeras plataformas digitais. Com isso, também cresceu a quantidade de golpes e crimes cometidos no mundo digital. Por isso, vamos te ensinar como identificar se uma vaga de emprego é fantasma ou não.

O que é uma vaga fantasma ?

Para isso, vamos começar entendendo o que é uma vaga fantasma. A plataforma mais conhecida por quem busca vagas de emprego é o aplicativo LinkedIn, nele você se conecta com outros profissionais e empresas do mundo todo, encontrando vagas de emprego e ampliando o networking. Por isso, é muito comum que as pessoas encontrem vagas em ambulância, elas se inscrevem, enviam currículos, respondem questionários, mas não recebem resposta alguma. Em alguns casos, a vaga nem sequer existe, e é isso que chamamos de vagas fantasmas.

Uma pesquisa da empresa Clarify Capital misturou que metade dos empregadores disse manter vagas em aberto de forma indefinida, pois segundo eles, estão "sempre abertos a novas empresas". A pesquisa também mostrou que mais de um terço das empresas mantém vagas abertas para ter uma espécie de "banco de talentos". E cerca de 40% deixam os anúncios para dar a impressão de que a empresa está supostamente "crescendo".

Como evitar?

A grande verdade é que não é realmente possível afirmar com 100% de certeza que uma vaga é fantasma ou não, mas há muitos indícios que podem te ajudar e fazer uma seleção melhor e escolher com mais segurança a vaga para qual você deseja se candidatar. Como, por exemplo: visitando o perfil da empresa e vendo se há publicações sobre novas contratações. Geralmente os recrutadores de algumas empresas compartilham a vaga com sua rede pessoal, o que faz aumentar as chances dela ser verdadeira.

Outra grande dica é: se ligar no tempo de anúncio em que uma vaga fica disponível nas plataformas. Quando uma vaga é muito antiga e continua aparecendo nas suas pesquisas, pode significar que ela nem exista de verdade. Fique atento na data em que as vagas são postadas.

Além de tudo que foi citado, é muito importante sempre verificar a descrição de uma vaga. Grandes empresas sempre vão detalhar as descrições do cargo e função. Uma descrição muito rasa pode ser alerta para uma vaga fantasma.