Vereadores se assustam e saem correndo no meio da sessão após deslizamento; vídeo

O deslizamento de uma pedra nos fundos da Câmara Municipal de Poços de Caldas assustou vereadores e outras pessoas presentes na sessão desta terça-feira (5), que precisou ser suspensa. Imagens da transmissão da reunião mostram o momento em que o vereador Tiago Braz discursava e o público ouve o barulho do deslizamento. Nesse momento, as pessoas que estavam no plenário saem correndo.

Segundo a Defesa Civil, a pedra se soltou de um terreno aos fundos do prédio do Poder Legislativo Municipal por causa da chuva.

Tiago Braz conta que estava chovendo há algumas horas e esse clima já tinha causado alguns estragos. "Então, você acaba ficando mais receoso, principalmente porque aquele terreno atrás da câmara já tem um histórico de ser perigoso. Aí na hora fez que aquele barulho de pedras rolando e a lona do fundo do plenário, que tem o Cristo Redentor desenhado, começou a mexer, pensei que ia cair tudo", disse o parlamentar.

Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que não houve danos ao patrimônio. O prédio foi liberado para funcionamento normal, mas passará por uma nova inspeção nesta quarta-feira (6).