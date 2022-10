Vereador ameaça jornalista durante sessão em Câmara; vídeo

Um jornalista foi ameaçado durante sessão em uma Câmara de Vereadores. O ataque foi feito pelo vereador Kleybe Morais, de Goiânia, no meio de uma plenária, nesta quarta-feira (05). No discurso, o parlamentar disse que ia “botar para moer”, caso jornalista fosse até a Câmara para fazer “caricatura de vereadores, fofoquinha de vereadores” e “chacota de vereadores”.

A ameaça continuou e, segundo Kleybe, ele não iria aceitar ‘bandido da imprensa’ e continuou com comentário homofóbico. ‘Não importa se é hetero ou gay, não me importa se é bicha ou se é homem, mas se veio para cá para fazer algazarra, furdunço, vai voltar do mesmo jeito para fora daqui. (…). Vou com tudo para cima. E entenda isso sim como uma ameaça’, disse.

Em um segundo momento, o vereador vai até a área destinada à imprensa e grita com um repórter da Rádio CBN de Goiânia, José Bonfim. O jornalista comentou que não entendia o motivo da ameaça e não escreveu algo recente sobre o vereador e se disse assustado.

“O Kleybe usou a tribuna para ofender jornalista, não foi diretamente a mim. (…). Quando ele saiu da tribuna, passou por mim, colocou o dedo na minha cara e me ameaçou. Eu não reagi, fiquei perplexo”, contou o repórter, ao site Metrópole.

Nota de repúdio

O Grupo Jaime Câmara, da rádio CBN Goiânia, disse em nota que repudia com veemência a intimidação feita contra o repórter. “Numa sociedade verdadeiramente democrática, é dever social do jornalismo acompanhar os atos das instituições e homens públicos. Qualquer tentativa de constranger esse trabalho, ainda mais com ameaça de violência física, indica tendência ao autoritarismo, diante da qual não é aceitável se omitir”, defendeu a empresa.

O vereador vai responder a um processo de conduta, aberto pelo Conselho de Ética. “O Poder Legislativo da capital mantém relacionamento institucional de elevado nível com os veículos de comunicação, tem apreço por seus profissionais e é parceira da imprensa na defesa da transparência, da liberdade de expressão com responsabilidade, dos direitos individuais e coletivos e da cidadania”, informou a Mesa Diretora em nota.