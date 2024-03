Veneno de aranha-armadeira pode causar ereção por até 2 horas; entenda

Além de intoxicações, alergias, falta de ar e possível óbito, o veneno de aranha também tem outras funções curiosas, como estimular ereções que duram até duas horas em adultos e mais tempo em crianças. É o caso da aranha-armadeira (Phoneutria sp), mais conhecida como aranha-da-bananeira.

O priapismo, quadro de ereção involuntária e persistente, pode ser causado pela picada de várias espécies, como escorpiões, mas é raramente registrado. O ativo presente no veneno da aranha-armadeira, especificamente, também é estudado pela indústria farmacêutica como alternativa para substituir medicamentos que tratam a impotência sexual.

Comumente encontrados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, o aracnídeo se esconde durante o dia em plantas como bromélias, debaixo de folhas de plantas ou troncos caídos e em palmeiras. Porém, com o avanço das cidades e derrubadas das florestas, elas podem ser encontradas em madeiras empilhadas, tijolos e telhas, assim como sapatos, roupas e móveis.

Veneno da aranha-armadeira

Diferente das presas, que sentem dor com o veneno, os humanos têm sintomas de formação de edemas, eritema, dor irradiada, sudorese, contrações espontâneas dos músculos e formigamento.

Nos quadros mais graves, o paciente pode ter hipertensão, taquicardia, vômitos, produção excessiva de saliva, arritmia, priapismo e mais. O tratamento é feito com soro antiaracnídeo, um líquido especial produzido pelo Butantan. De 2019 a 2023, foram registrados 23.868 casos de pessoas picadas pelo aracnídeo no Brasil. No período, 13 pacientes vieram a óbito.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)