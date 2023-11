Vendedora sofre tentativa de estupro dentro de loja de colchões em São Paulo

Uma vendedora de uma loja de colchões foi vítima de uma tentativa de estupro, na região de Interlagos, zona sul de São Paulo. O caso foi registrado na tarde do último sábado (18). A mulher foi atacada pelo criminoso no momento em estava mexendo no celular dentro do estabelecimento. Câmeras de segurança do local registraram a ação. O homem já foi identificado, mas permanece foragido, segundo as autoridades policiais de São Paulo. A vítima relatou à polícia que o homem a teria ameaçado com uma arma de fogo.

Ele invadiu a loja sem que a vítima percebesse e arrastou a vendedora violentamente para longe do campo de visão de possíveis testemunhas. O agressor conseguiu levá-la para um pequeno cômodo, onde tentou praticar o abuso, mas a vítima se debateu e gritou, conseguindo fazer o criminoso ir embora. Veja as cenas:

Câmeras de segurança

As imagens mostram que o criminoso pega a funcionária pelo braço e a conduz com agressividade até um lavabo da loja, onde joga a moça no chão. Em seguida, ele abre a porta de um banheiro, para onde tenta empurrá-la, sem sucesso.

Mesmo caída no chão, ela resiste, usando as pernas. Durante a luta, objetos caem no chão e se quebram. A todo momento, a vítima grita para o homem sair de perto dela. É possível ouvi-la dizer que não iria entrar no banheiro com ele. A abordagem dura pouco mais de 30 segundos.

O criminoso chega a retirar o celular da mão da funcionária, mas ela consegue pegar o aparelho de volta. Nesse momento, o homem se distancia e foge correndo, acessando o cruzamento das avenidas Interlagos com Nossa Senhora do Sabará.