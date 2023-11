Homem que tentou estuprar vendedora de colchões estava armado; suspeito já foi identificado

A vendedora de colchões que foi vítima de uma tentativa de estupro, na tarde do último sábado (18), dentro do estabelecimento onde trabalha, relatou à polícia que teria sido ameaçada com uma arma de fogo usada pelo criminoso. O crime ocorreu na região de Interlagos, zona sul de São Paulo. O homem já foi identificado, mas permanece foragido.

Ainda em depoimento, a vítima relatou que as câmeras de monitoramento da loja registraram o suspeito acessando o local, cerca de 20 minutos antes da abordagem. Ele entrou quando o estabelecimento ainda estava aberto ao público.

Quando funcionárias do comércio foram para a parte externa da loja, a vítima entrou distraidamente para a área interna, manuseando seu celular. O criminoso aproveitou-se disso, com a loja vazia, e arrastou violentamente a vítima até o banheiro, segurando-a pelo braço. Ela foi jogada no chão, segundo as imagens, momento em que o criminoso pulou sobre ela, que reagiu gritando e dando chutes.

O local onde as agressões ocorreram fica longe da câmera que registrou a abordagem, dificultando a visualização de detalhes, que foram ​detalhados no depoimento da vítima.

“O indivíduo sacou uma arma de fogo e apontou para o rosto da vítima, sem nada dizer”, diz trecho do registro policial do caso.

Logo em seguida, o criminoso arrancou o celular da mão da empresária, momento em que o aparelho emitiu um flash. “A vítima alegou que o rosto do indivíduo estava sendo filmado e ele devolveu o telefone”.

O criminoso ainda gritou para a mulher entrar no banheiro, mas ela se negou. Ele fugiu em seguida, sem levar nenhum objeto da vítima ou da loja.