Vencedor da Mega-Sena concurso 2498 ganha R$ 51,8 milhões sozinho

Na última quarta-feira (6), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2498 da Mega-Sena, e mais um brasileiro se tornou milionário ao acertar os seus números contemplados. O vencedor da aposta simples, feita em Blumenau, Santa Catarina, faturou sozinho o valor de R$ 51.830.706,79.

Outros 88 felizardos levaram para casa cerca de R$ 51.135,50 (cada) ao acertar a Quina do sorteio. Dois apostadores paraenses, um de Ananindeua e outro de Curionópolis, no interior do estado, foram contemplados na aposta. O concurso 2499 está marcado para o próximo sábado (9), com prêmio estimado de R$ 3 milhões.

​Confira os 6 números sorteados na quarta-feira (6)

09 - 12 - 26 - 29 - 46 - 47

Saiba como apostar na Mega-Sena

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser escolhido seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega-Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Saiba como resgatar o prêmio da Mega-Sena

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Porém, acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. A quantia pode ser paga até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência e deve ser retirada em até 90 dias da data do sorteio.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláidio Fernandes, editor web de O Liberal.com)