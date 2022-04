Velocidade média da internet no Pará é uma das piores do País, aponta pesquisa; veja ranking

O Pará tem um dos piores desempenhos entre os estados do País quando se avalia a velocidade média de internet. É o que mostra o resultado de mais de 12,5 milhões de testes realizados por internautas com a ferramenta de medição das plataformas Minha Conexão e Melhor Plano, no segundo semestre de 2021. As informações foram divulgadas pelo Portal UOL.

VEJA MAIS

Das 27 unidades da Federação, o Pará ficou em 24º lugar no desempenho de velocidade, com 60,79 MB por segundo, bem abaixo da média nacional, que subiu 69% no segundo semestre do ano passado, em comparação ao primeiro semestre, atingindo 93,31 MB por segundo. Atrás do Pará estão apenas os estados do Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe.

A melhor velocidade média de internet, 159,47 MB por segundo, foi registrada no Estado do Mato Grosso. Logo depois vem Piauí, com 158,08 MB por segundo, e Goiás com 132,48 MB por segundo.

Além das médias dentro de cada estado, foram calculadas a qualidade de internet em cada região brasileira e também no país como um todo.

Veja o desempenho por região

Centro-oeste: 122,21 MB por segundo Sudeste: 99,09 MB por segundo Sul: 85,85 MB por segundo Nordeste: 75,35 MB por segundo Norte: 72,64 MB por segundo

Veja o ranking por estado