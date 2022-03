Veja tudo o que se sabe sobre a morte do ‘Hipster da Federal’

A morte do policial federal Lucas Soares Dantas Valença, conhecido como “Hipster da Federal”, em Buritinópolis, no centro de Goiás, na noite de quarta-feira (02/03), continua chamando a atenção dos internautas. Isso porque, o policial federal teria sido baleado por um morador após invadir uma propriedade rural durante um suposto surto psicótico. Veja o que se sabe, até agora, sobre a morte do policial federal:

Quem é o “Hipster da Federal”?

Lucas Soares Dantas Valença começou a ser chamado nacionalmente como “Hipster da Federal”, após chamar atenção pelo seu visual, enquanto escoltava o então deputado cassado Eduardo Cunha, em Brasília.

O que aconteceu para o "Hipster da Federal” morrer?

A advogado de Lucas Soares Dantas Valença informou que o policial federal fazia tratamento para a depressão e, no dia do crime, teria viajado para Goiás com a intenção de comemorar o aniversário do irmão.

Onde e quando houve a morte do “Hipster da Federal”?

A morte do “Hipster da Federal” teria ocorrido as 23h30 da última quarta-feira (02/03), quando ele invadiu uma propriedade rural, no Povoado Santa Rita, em Buritinópolis, no centro de Goiás. De acordo com o boletim de ocorrência (B.O), Lucas teria gritado do lado de fora da casa, afirmando que “havia um demônio” na residência.

O policial teria desligado o disjuntor de energia, que ficava localizado fora da propriedade, arrombado a porta da sala, e entrando à força. Neste momento, o dono da casa alega ter ficado com medo e o baleou na região da barriga.

O "Hipster da Federal” chegou a ser socorrido?

Lucas Soares não chegou a ser socorrido. Uma ambulância foi acionada, mas quando a equipe médica chegou, o policial federal já estava morto.

O atirador que matou Lucas, o “Hipster da Federal”, vai ser preso?

O homem que atirou contra o policial federal afirmou ter agido em legítima defesa. O delegado Adriano Jaime fez a prisão em flagrante e o morador irá responder por posse irregular de arma de fogo. Entretanto, ele pagou fiança e vai responder em liberdade.

O que a polícia apurou sobre a morte do “Hipster da Federal”?

Até o momento, a Polícia Civil tem trabalhado com perícias na cena do crime. Mas, não deu informações pessoais sobre Lucas Soares. A causa da morte do policial federal está sendo investigada pelo IML de Posse.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)