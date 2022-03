Hipster da federal é morto ao tentar invadir uma fazenda após surto psicótico

Um policial federal que ficou conhecido como Hipster da federal, foi morto na noite desta quarta-feira (02) ao invadir uma propriedade rural em Buritinópolis, Goiás. Segundo relatos de amigos e parentes, Lucas Valença era policial federal, tinha problemas psiquiátricos e estava em surto psicótico desde o dia anterior. Ele ganhou notoriedade ao fazer a escolta do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, quando o político foi preso em 2016.

O policial, que chamou a atenção por causa do seu visual hipster, reapareceu em 2021 na busca por Lázaro Barbosa, que ocorreu em meados de 2021 no estado de Goiás.

Segundo o registro de ocorrência, o dono da fazenda, Marcony dos Anjos, estava em casa com a mulher e a filha de 3 anos quando “ouviu barulhos de gente em volta da sua casa e uma gritaria com diversos xingamentos falando que naquela casa havia um demônio”. Em seguida, Valença teria desligado o padrão de energia e arrombado a porta. No escuro, Marconny então teria dito ao policial federal que ele fosse embora, o que não aconteceu.

Com medo, o dono fez então um disparo de espingarda na direção do policial federal e ao religar a luz, viu que tinha acertado Valença e chamou a Polícia Militar.

Posse ilegal de arma

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da propriedade inicialmente, não responde por homicídio, pois as circunstância indicam que ele agiu em legítima defesa. De acordo a Polícia Civil, como ele não tinha posse de arma, responderá pela posse ilegal de arma de fogo.

Marcony não tem antecedentes criminais e responde em liberdade. O local do crime foi periciado

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)