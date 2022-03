Veja qual o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, que será lançada amanhã

"Fraternidade e Educação" é o tema da Campanha da Fraternidade 2022, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança nesta quarta-feira de cinzas (2). "A realidade de nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações", diz a entidade. As informações são do G1 do Distrito Federal.

De acordo com a CNBB, mais do que abordar os problemas na educação, o objetivo é "refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã". A campanha terá como lema bíblico "Fala com sabedoria, ensina com amor".

O tema escolhido atende ainda ao Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco, onde foram apresentados os elementos para uma educação humanizada, que contribua na formação de "pessoas abertas, integradas e interligadas".

Realizada pela Igreja Católica, em parceria com instituições cristãs, a Campanha da Fraternidade existe desde a década de 1960. O texto-base é escrito por membros do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) e passa pelo aval da direção-geral da CNBB.

Esta é a terceira vez que a Campanha aborda a educação: em 1982 e 1998, o assunto também foi o motivo de reflexão proposto.

O lançamento, que tradicionalmente ocorre na quarta-feira de cinzas, será novamente em formato virtual, por causa da pandemia de Covid-19.