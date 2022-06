Varíola dos Macacos: Piauí investiga primeiro caso suspeito

A Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi) informou nesta quinta-feira (23) que o Piauí possui o primeiro caso suspeito de monkeypox, conhecido como “varíola dos macacos”. Segundo a Sesapi, trata-se de uma mulher, residente do Piauí, que teve contato com pessoas de outros estados.

Até o momento, a Sesapi divulgou que a paciente desenvolveu sintomas característicos da doença, como dores musculares, febre e bolhas no corpo.

Amélia Costa, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Piauí (Cievs), disse que entre as principais medidas de controle estão o isolamento dos doentes e rastreamento de pessoas que tiveram contato recente com o infectado. "Além da utilização de equipamentos de proteção individual pelos doentes e por parte dos profissionais de saúde ou cuidadores dos casos", disse a coordenadora.

"O Piauí já tem um plano de contingência para identificação, rastreio e atendimento aos casos", informou a assessoria da Secretaria de Saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 11 casos da doença no Brasil, sendo sete em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul. Outros dez casos suspeitos estão sob investigação.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)