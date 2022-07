Varíola dos macacos: Brasil já tem 219 casos confirmados da doença

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, até esta segunda-feira (11), o Brasil já tem 219 casos confirmados de varíola dos macacos. As informações são da Agência Brasil

O Ministério da Saúde registra 218 casos confirmados da doença, enquanto a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informa que registrou mais um caso de varíola dos macacos no estado.

De acordo com o ministério, São Paulo tem o maior número de casos com 158 infecções. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro que, segundo a Secretaria de Saúde do estado, soma 34 confirmações da doença.

A pasta informa que os outros casos foram registrados nos estados de Minas Gerais (14), Paraná (03), Rio Grande do Sul (03), Ceará (02), Rio Grande do Norte (02), Goiás (02) e Distrito Federal (01).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).