Varíola dos macacos: saiba como se prevenir da doença

Com novas 36 confirmações nas últimas horas por órgãos sanitários do Brasil, casos de varíola dos macacos (monkeypox) chegam a 142. Algumas medidas podem ajudar a se prevenir dessa doença dolorosa e que causa bolhas pela pele e que pode se agravar dependendo da imunidade do paciente. As informações são da Agência Brasil e JC.

Segundo o Ministério da Saúde, a maioria (98) dos casos foi confirmada no Estado de São Paulo. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 28 ocorrências da doença, Minas Gerais (oito), Ceará (duas), Paraná (duas), Rio Grande do Sul (duas), Distrito Federal (uma) e Rio Grande do Norte (uma).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacina contra a varíola, que chegou a erradicar a doença na década de 1970, protege em até 85% da nova versão. O Instituto Butantan, que já produziu vacina contra a doença, criou um comitê para avaliar a produção de um novo imunizante.

Enquanto isso, para se prevenir, a maioria dos cuidados passa por evitar contato com pessoas infectadas. Mas recomendações higiênicas que foram amplamente divulgadas para evitar a covid-19 também servem, como limpeza das mãos, evitar colocar a mão na boca, etc.

Não há um tratamento específico para a varíola dos macacos. O agravamento da doença acontece mais em pacientes imunossuprimidos com HIV/aids, leucemia, linfoma, metástase, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos.

Como se prevenir contra a varíola dos macacos

Evite contato próximo a pessoas doentes até que todas as feridas tenham cicatrizado

Evite contato com qualquer material que tenha sido usado pela pessoa que desenvolveu a doença

Higienize as mãos com frequência, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool gel

Coma carnes que tenham sido bem cozida