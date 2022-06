Varíola dos macacos chega ao Ceará; primeiro caso é confirmado

O primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado pelo governo do Ceará nesta quarta-feira (29). Trata-se de um paciente de 35 anos que mora em Fortaleza, mas se deslocou entre São Paulo e Rio de Janeiro, dois Estados que já confirmaram casos da doença conhecida também como monkeypox. As informações são do Diário do Nordeste.

Já havia 14 casos suspeitos em análise, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). "Em todas as notificações foram aplicadas as medidas recomendadas, como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças, que estão em processamento", disse a pasta.

Mais informações sobre o caso serão divulgadas em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (30).