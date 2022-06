Varíola dos macacos: Rio confirma 5º caso e Brasil soma 21 diagnósticos confirmados da doença

Subiu para 21 o número de pacientes confirmados com varíola dos macacos no Brasil. Porém, o mais recente caso não envolve uma pessoa que mora no País. Trata-se de um residente de Londres, na Inglaterra, e que estava em viagem ao Rio de Janeiro, quando teve o diagnóstico positivo para a doença confirmado. As informações são da Agência Brasil.

VEJA MAIS

O caso mais recente foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (29). Esté é o quinto caso de varíola dos macacos (monkeypox) no Estado. Além desse paciente que veio de Londres, os demais casos envolvem três pacientes que residem na cidade do Rio e um em Maricá (no Grande Rio).

A Secretaria informou que há ainda quatro casos suspeitos da doença em investigação no estado.

Dos 21 casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil, 14 estão em São Paulo e dois no Rio Grande do Sul, além dos registrados no Rio.